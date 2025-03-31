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18:24, 31 марта 2025Экономика

Три азиатские страны собрались вместе противостоять Трампу

CGTN: Китай, Япония и Южная Корея решили вместе реагировать на пошлины Трампа
Кирилл Луцюк
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Issei Kato / File Photo / Reuters

Китай, Южная Корея и Япония решили договориться о совместной борьбе за свободную торговлю и против односторонней политики США. Об этом сообщило CGTN.

Соответствующего консенсуса министр промышленности Южной Кореи Ан Дук-гын, министр экономики, торговли и промышленности Японии Едзи Муто и министр коммерции Китая Ван Вэньтао достигли в ходе 13-го раунда трехсторонних переговоров, которые прошли в Сеуле. Руководители ведомств решили ускорить переговоры по трехстороннему соглашению о свободной торговле, усилить сотрудничество в цепочках поставок, а также углубить кооперацию в цифровой экономике. Еще одна цель — обеспечить предсказуемую торговую и инвестиционную среду.

Отмечается, что встреча прошла за несколько дней до того, как Трамп объявит о новых тарифах, которые должны подорвать продажи японских и корейских автомобилей.

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Как пишет Asia Financial, Сеул, Пекин и Токио являются основными торговыми партнерами США. Однако между ними есть разногласия по ряду вопросов, среди которых территориальные споры и сброс Японией сточных вод с разрушенной АЭС «Фукусима». Однако все три страны оказались настолько потрясены политикой нового президента США, что решили договориться о совместных действиях. Кроме того, Китай надеется подстраховаться на случай, если ему не удастся заключить с Вашингтоном нового торгового соглашения.

Ранее появился прогноз, что из-за пошлин Трампа японский автопром может понести убытки в размере 86 миллиардов долларов.

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