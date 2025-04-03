В Китае пообещали ответить Трампу на пошлины

Минкоммерции КНР: Китай ответит на пошлины США для защиты своих прав

Китай ответит на введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины и защитит свои права. С таким обещанием выступили в министерстве коммерции КНР, передает ТАСС.

Утверждается, что данные пошлины сводят на нет баланс интересов, достигнутый в ходе долгих торговых переговоров Пекина и Вашингтона.

«Китай решительно выступает против этого, мы твердо примем контрмеры для защиты наших собственных прав и интересов», — заявили в ведомстве.

Ранее Трамп анонсировал введение пошлин на все импортные товары. Самые высокие тарифы у Камбоджи (49 процентов), Вьетнама (46), Таиланда (36), Китая (34), Тайваня (32) и ЮАР (30). «Если вы хотите, чтобы ваша тарифная ставка была равна нулю, то вы производите свой продукт прямо здесь, в Америке», — сказал глава Белого дома.