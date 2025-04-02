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23:55, 2 апреля 2025Экономика

США введут пошлину на весь импорт

Трамп: США введут 10 % пошлину на все импортные товары
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

США введут пошлину на все импортные товары. Об этом объявил президент страны Дональд Трамп.

По его словам, базовая пошлина составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны. В частности, товары из Европейского союза подорожают на 20 процентов.

Глава Белого дома продемонстрировал табличку, в которой записаны пошлины, введенные государствами в отношении американских товаров, и ответные меры Вашингтона. Отныне продукция из этих стран будет облагаться половинной пошлиной.

Самые высокие тарифы у Камбоджи (49 процентов), Вьетнама (46), Таиланда (36), Китая (34), Тайваня (32) и ЮАР (30). Россия в этом списке отсутствует. «Если вы хотите, чтобы ваша тарифная ставка была равна нулю, то вы производите свой продукт прямо здесь, в Америке», — сказал Трамп.

До этого американский лидерподписал распоряжение о введении пошлин в размере 25 процентов на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей.

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