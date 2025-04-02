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23:41, 2 апреля 2025Экономика

США ввели пошлины на товары из ЕС

Трамп: США вводят пошлины в 20% на товары из ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Кадр: The White House / YouTube

США вводят пошлины в 20 процентов на все товары из Европейского союза (ЕС). Об этом объявил американский президент Дональд Трамп.

«ЕС, с ними очень сложно торговаться. Вы думаете, что они нам друзья, но они обдирают нас, это очень грустно», — сказал глава государства. В ходе выступления он держал в руках таблицу, согласно которой страны ЕС уже применяют пошлины на американские товары в размере 39 процентов.

Он отметил, что Вашингтон вводит пошлины по принципу взаимности. При этом Россия в таблице Трампа отсутствует.

Прежде Трамп подписал распоряжение о введении пошлин в размере 25 процентов на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Как объяснил глава Белого дома, такая мера необходима для защиты национальной безопасности.

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