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04:11, 3 апреля 2025Мир

Уровень поддержки Трампа упал до антирекорда

Уровень поддержки Трампа упал до антирекорда в 43 процента
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Hu Yousong / XinHua / Global Look Press

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа упал до антирекордного значения в 43 процента. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты своего опроса, проведенного совместно с компанией Ipsos.

После инаугурации Трампа в январе 2025 года рейтинг его одобрения составлял 47 процентов, однако эта цифра по-прежнему остается самой высокой в период его второго срока на посту президента.

Респонденты негативно оценили деятельность Трампа в вопросе управления американской экономикой и борьбы с высокой инфляцией — действия главы Белого дома одобрили только 37 и 30 процентов опрошенных соответственно. 52 процента также высказались против его политики по введению пошлин на товары из других стран.

Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в США из-за торгового дисбаланса, который угрожает национальной безопасности. По его словам, в торговле США с другими государствами «отсутствует взаимность».

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