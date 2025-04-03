Уровень поддержки Трампа упал до антирекорда в 43 процента

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа упал до антирекордного значения в 43 процента. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на результаты своего опроса, проведенного совместно с компанией Ipsos.

После инаугурации Трампа в январе 2025 года рейтинг его одобрения составлял 47 процентов, однако эта цифра по-прежнему остается самой высокой в период его второго срока на посту президента.

Респонденты негативно оценили деятельность Трампа в вопросе управления американской экономикой и борьбы с высокой инфляцией — действия главы Белого дома одобрили только 37 и 30 процентов опрошенных соответственно. 52 процента также высказались против его политики по введению пошлин на товары из других стран.

Ранее Трамп ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в США из-за торгового дисбаланса, который угрожает национальной безопасности. По его словам, в торговле США с другими государствами «отсутствует взаимность».