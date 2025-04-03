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02:10, 3 апреля 2025Экономика

Трамп ввел режим ЧП в США

Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за торгового дисбаланса
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

В США вводится режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за торгового дисбаланса, который угрожает национальной безопасности. Об этом объявил американский президент Дональд Трамп.

«Источник этой угрозы находится за пределами США, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе. Настоящим я объявляю чрезвычайное положение в стране», — сказал он.

По его словам, в торговле США с другими государствами «отсутствует взаимность». Трамп подчеркнул, что экономические отношения с главными торговыми партнерами США стали «крайне несбалансированными, особенно в последние годы».

Ранее Трамп заявил, что будет советовать отменить пошлины главам государств, которые позвонят ему из-за введенных тарифов. «Всем иностранным президентам, премьер-министрам, королям, королевам, послам и всем остальным, кто скоро будет звонить и просить об освобождении от этих тарифов, я говорю — отмените свои собственные тарифы, снимите свои барьеры», — сказал Трамп.

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