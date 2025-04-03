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01:17, 3 апреля 2025Мир

Трамп рассказал о своем ответе на просьбу лидеров стран отменить тарифы

Трамп посоветует отменить пошлины звонящим из-за тарифов главам государств
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет советовать отменить пошлины главам государств, которые позвонят ему из-за введенных тарифов. Его цитирует РБК.

«Всем иностранным президентам, премьер-министрам, королям, королевам, послам и всем остальным, кто скоро будет звонить и просить об освобождении от этих тарифов, я говорю — отмените свои собственные тарифы, снимите свои барьеры», — сказал Трамп.

Ранее Трамп сообщил, что США введут пошлину на все импортные товары. Самые высокие тарифы у Камбоджи (49 процентов), Вьетнама (46), Таиланда (36), Китая (34), Тайваня (32) и ЮАР (30). Россия в этом списке отсутствует.

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