Трамп высказался о госдолге США

Трамп: США направят выручку от пошлин на погашение госдолга

США направят полученные от введения зеркальных пошлин триллионы долларов на погашение госдолга страны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Теперь наша очередь процветать и при этом использовать триллионы и триллионы долларов, чтобы снизить наши налоги и погасить наш государственный долг, и все это произойдет очень быстро», — высказался он.

Глава государства подчеркнул, что данные действия позволят «сделать Америку снова великой, более великой, чем когда-либо прежде».

Ранее Трамп объявил, что США введут пошлины на все импортные товары. По его словам, базовая пошлина составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны.