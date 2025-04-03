Трамп высказался о госдолге США

США направят полученные от введения зеркальных пошлин триллионы долларов на погашение госдолга страны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Теперь наша очередь процветать и при этом использовать триллионы и триллионы долларов, чтобы снизить наши налоги и погасить наш государственный долг, и все это произойдет очень быстро», — высказался он.
Глава государства подчеркнул, что данные действия позволят «сделать Америку снова великой, более великой, чем когда-либо прежде».
Ранее Трамп объявил, что США введут пошлины на все импортные товары. По его словам, базовая пошлина составит 10 процентов. Далее будут применяться дополнительные пошлины для каждой страны.