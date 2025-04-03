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00:16, 3 апреля 2025Экономика

России не оказалось в списке таможенных пошлин США для разных стран

Россия отсутствует в списке стран, против которых США вводят таможенные пошлины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Россия отсутствует в списке из 185 государств, на импортную продукцию которых администрация Соединенных Штатов Америки вводит по принципу взаимности таможенные пошлины. Перечень опубликовал президент страны Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Также в списке не оказалось Мексики, Ирана, Канады и Белоруссии.

При этом Вашингтон принял решение ввести торговую пошлину в размере 10 процентов в отношении товаров с Украины.

До этого Трамп подписал распоряжение о введении пошлин в размере 25 процентов на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Как объяснил глава Белого дома, такая мера необходима для защиты национальной безопасности.

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