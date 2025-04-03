Трамп ввел пошлины на товары с заселенных пингвинами островов

Трамп ввел пошлины на товары с необитаемых островов Херд и Макдональд

Президент США Дональд Трамп ввел 10-процентный тариф на товары с необитаемых островов Херд и Макдональд. Это следует из таблицы, опубликованной в соцсети американского лидера Truth Social.

На этих вулканических образованиях в южной части Индийского океана постоянно не проживает ни одного человека, изредка острова посещают туристы без возможности высадиться на берег, и научные экспедиции. Основными обитателями островов являются пингвины.

Какие именно товары с этой территории американский лидер решил обложить 10-процентными пошлинами, не уточняется.

2 апреля Трамп установил пошлины на импорт товаров из 185 государств. Россия в этом списке отсутствует.