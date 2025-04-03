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02:10, 3 апреля 2025Экономика

Трамп ввел пошлины на товары с заселенных пингвинами островов

Трамп ввел пошлины на товары с необитаемых островов Херд и Макдональд
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: НАСА / Wikipedia

Президент США Дональд Трамп ввел 10-процентный тариф на товары с необитаемых островов Херд и Макдональд. Это следует из таблицы, опубликованной в соцсети американского лидера Truth Social.

На этих вулканических образованиях в южной части Индийского океана постоянно не проживает ни одного человека, изредка острова посещают туристы без возможности высадиться на берег, и научные экспедиции. Основными обитателями островов являются пингвины.

Какие именно товары с этой территории американский лидер решил обложить 10-процентными пошлинами, не уточняется.

2 апреля Трамп установил пошлины на импорт товаров из 185 государств. Россия в этом списке отсутствует.

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