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09:25, 4 марта 2025Экономика

США ввели торговые пошлины в отношении Мексики и Канады

США ввели пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады в размере 25 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Marijan Murat / Globallookpress.com

Американские пошлины на импорт из Мексики и Канады в размере 25 процентов, введение которых было отложено на месяц решением президента США Дональда Трампа, начали вступать в силу. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

В качестве причины такого решения названы недостаточные действия властей этих стран для пресечения поставок наркотиков, таких как фентанил, в США, а также расширение деятельности в них наркокартелей.

Трамп обвинил мексиканские власти в предоставлении криминальным синдикатам безопасных убежищ для производства запрещенных веществ. Что касается Канады, то там, по его мнению, мексиканские картели все чаще открывают лаборатории по синтезу наркотиков.

Всего 25-процентные тарифы США против соседних стран повлияют на импорт стоимостью 1,5 триллиона долларов в год. Дополнительно вводятся пошлины в размере 10 процентов на канадские энергоносители.

В сообщении глава Белого дома в очередной раз подверг критика своего предшественника Джо Байдена и пообещал остановить приток нелегальных мигрантов, из-за которых, по его мнению, страна сталкивается с критическими проблемами.

Также США повысили пошлины на товары из Китая с 10 до 20 процентов, объяснив такой шаг «неспособностью правительства КНР принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов, включая фентанил»

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