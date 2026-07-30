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19:29, 30 июля 2026Экономика

Москвичей попросили не беспокоить ежей и зайцев

Москвичам посоветовали соблюдать тишину в парках в период размножения диких животных
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Rebius / Shutterstock / Fotodom

В период размножения диких животных жителям столицы следует соблюдать тишину в парках. Об этом сообщил Telegram-канал «Город Москва».

Наблюдения биологов подтверждают, что в период размножения дикие животные и птицы особенно чувствительны к внешним воздействиям. Поэтому посетителям зеленых территорий стоит придерживаться несложных правил. Например, следует передвигаться только по оборудованным тропам, не шуметь и не включать громкую музыку. Следует убирать за собой мусор, выгуливать домашних питомцев на поводке и в наморднике. Важно не трогать детенышей диких животных.

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Специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы напомнили, что в настоящее время на зеленых территориях встречаются детеныши зайцев-русаков, зайцев-беляков и ежей.

Также активно растут детеныши водоплавающих, в том числе редких — это чирок-свистунок, чирок-трескунок, серая утка, широконоска, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, гоголь, черношейная поганка и чомга (большая поганка). Не рекомендуется подкармливать их хлебом. Летом птицам не нужен даже полезный дополнительный корм — они должны добывать естественную пищу сами. Только так птенцы научатся выживать в дикой природе.

Ранее стало известно, что Москву заполонили скворцы. Рост их количества связан с высокой выживаемостью птенцов в предыдущие годы, обилием корма и благоприятной погодой.

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