Трамп заявил, что поставил введение пошлин на паузу из-за паники граждан США

Американский президент Дональд Трамп пошел на смягчение тарифной политики и «санкционировал 90-дневную паузу» на введение пошлин для более чем 75 стран, которые обратились к властям США с просьбой провести переговоры по поводу торговых барьеров. Свое решение Трамп объяснил беспокойством об американских гражданах, которые, как он выразился, стали «немного паниковать» после чтения экономических новостей. Однако для Китая он сделал исключение — для товаров из КНР пошлины подскочили до 125 процентов.

Что происходит американскими пошлинами

В феврале Трамп вводит пошлины на товары из Китая в 10 процентов

В ответ власти КНР вводит против 10 процентов пошлины на импорт нефти и машин из США, 15 процентов облагаются уголь и СПГ

пошлины на импорт нефти и машин из США, облагаются уголь и СПГ В марте Белый дом увеличивает пошлины против китайских товаров до 20 процентов

В ответ Пекин вводит пошлины в 10 и 15 процентов на американскую сельхозтехнику. В отношении 15 компаний вводится экспортный контроль. 10 организаций из США признаны ненадежными

на американскую сельхозтехнику. В отношении 15 компаний вводится экспортный контроль. 10 организаций из США признаны ненадежными В начале апреля Трамп объявляет о пошлинах от 10 до 50 процентов в отношении нескольких десятков стран. Для Китая при этом пошлины вырастают еще на 34 процента — до 54 процентов

в отношении нескольких десятков стран. Для Китая при этом пошлины вырастают еще на В ответ Китай вводит против США пошлины в 34 процента , а также усиливает контроль за экспортом редкоземельных металлов

, а также усиливает контроль за экспортом редкоземельных металлов Вскоре пошлины на китайские товары растут еще на 50 процентов — до 104 процентов

Трамп объявляет 90-дневную паузу на введение пошлин для 75 стран. А против Китая наращивает тарифы до 125 процентов

В ответ Пекин наращивает свои пошлины с 34 до 84 процентов . Экспортный контроль введен еще против шести американских компаний. Список ненадежных пополнился еще шестью фирмами

. Экспортный контроль введен еще против шести американских компаний. Список ненадежных пополнился еще шестью фирмами Евросоюз откладывает на 90 дней введение контрмер в ответ на пошлины Трампа

Как Трамп объяснил свое решение по пошлинам

Ужесточение в торговой войне с Китаем американский президент прокомментировал так: «Учитывая неуважение, проявленное Китаем к мировым рынкам, я повышаю пошлину, взимаемую с Китая Соединенными Штатами Америки, до 125%». Он добавил, что решение вступает в силу немедленно. Представитель МИД Китая Линь Цзянь объявил, что США используют пошлины как экономическое оружие и отстаивают свои интересы за счет других стран, что наносит урон мировой торговой системе. «В тарифных и торговых войнах победителей не будет. Китай не хочет, но и не боится воевать», — заключил он.

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Если с Китаем тарифная война продолжается, то для остальных стран все кардинально поменялось, по крайней мере на какое-то время. Трамп сказал, что берет паузу в 90 дней для десятков других стран. Этот шаг он объяснил чрезмерной обеспокоенностью граждан. Это звучит вполне логично, особенно на фоне новостей об американцах, сметающих продукты с полок магазинов.

Все выглядело мрачновато в последние дни. Люди начали перегибать палку… Они начали немного паниковать Дональд Трамп президент США

Однако в действительности такой откат назад продиктован не только заботой о людях. Как выяснило агентство Bloomberg на самом деле Трамп внимательно следил за поведением рынка госдолга. Доходность американских государственных облигаций неуклонно росла в среду на опасениях, что международные инвесторы начнут отказываться от вложений в американский госдолг. В итоге 10-летние казначейские облигации показали самый большой трехдневный скачок с 2001 года. А показатель для 30-летних бумаг превышал 5 процентов: впервые с октября 2023 года.

Одновременно вырос риск рецессии на американском фондовом рынке. JPMorgan Chase & Co оценивает вероятность экономического спада в 79 процентов. А это совсем не то, что обещал Трамп.

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Президент столкнулся с наихудшим сценарием: избиратели, которые вернули его в Белый дом из-за инфляции, теперь столкнулись как с ростом цен, так и с более высокими расходами по займам, констатирует Bloomberg. По информации агентства, переломным для Трампа стало выступление главы JPMorgan Джеми Даймона. Инвестбанкир призвал иностранных лидеров сохранять спокойствие и «начать договариваться о взаимной торговле». Он подчеркнул, что Трамп заигрывает с рецессией, а бизнес не может не снижать свою активность при такой неопределенности как сейчас.

Вообще сложность ситуации президент осознавал. Агентство предполагает, что поставить введение пошлин на паузу он решил, когда понял, что торговые партнеры стали предлагать уступки. Впрочем самого Трампа такой разворот на 180 градусов не смущает. «Нужно уметь проявлять немного гибкости. Я могу это сделать», — сказал он.