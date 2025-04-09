В США стали закупаться едой на фоне введенных Трампом пошлин

The Independent: В США стали закупаться продуктами из-за боязни их исчезновения

В США стали закупаться продуктами из-за боязни их исчезновения на фоне введенных пошлин президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Independent.

Жители страны стали запасать товары первой необходимости — фасоль, консервы, муку, продукцию с длительным сроком годности, а также товары более дешевых брендов. По словам основателя логистической компании GCG Маниша Капура, граждан побуждают сметать товары с полок опасения, что магазины опустеют, как во время пандемии, когда сбои в цепочках поставок привели к дефициту продуктов и инфляции.

«Реакция еще не достигла такого уровня [как в пандемию], но люди обеспокоены тем, что стоимость товаров будет расти, и решили запастись», — пояснил эксперт.

Жителей ФРГ уже предупредили, что импортные пошлины, введенные администрацией Трампа, приведут к серьезным сбоям в глобальной цепочке поставок. В отношении продукции из стран Евросоюза (ЕС) власти США установили тарифы в размере 20 процентов от таможенной стоимости. Все это может нанести значительный ущерб немецкой экономике: от товарного дефицита до усиления конкуренции с китайскими производителями.

Как отмечают в Politico, ответные пошлины Евросоюза затронут широкий спектр американской продукции на общую сумму примерно в 22,1 миллиарда евро. Речь идет в том числе о соевых бобах, мясе, табаке, железе, стали и алюминии. Ключевой целью ответных мер ЕС станет удар по электорату Трампа в так называемых «красных» штатах, жители которых на президентских выборах традиционно голосуют за кандидата от Республиканской партии.