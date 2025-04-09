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12:23, 9 апреля 2025Экономика

Немцев призвали готовиться к нехватке товаров из-за пошлин Трампа

Глава BGA Яндура: Пошлины Трампа приведут к серьезным сбоям в мировой торговле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Импортные пошлины на продукцию из 185 стран, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, в начале апреля с большой долей вероятности приведут к серьезным сбоям в глобальной цепочке поставок. Об этом заявил глава Федерального объединения германской внешней и оптовой торговли (BGA) Дирк Яндура, его слова приводит ТАСС.

В отношении продукции из стран Евросоюза (ЕС) власти США установили тарифы в размере 20 процентов от таможенной стоимости. Иностранные автомобили и запчасти к ним, поставляемые на территорию Соединенных Штатов, в свою очередь, обложили пошлинами в размере 25 процентов. Все это, подчеркнул Яндура, может нанести значительный ущерб немецкой экономике, являющейся крупнейшей в еврозоне.

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Глава BGA, в частности, призвал немцев готовиться к риску товарного дефицита. «Мы вынуждены ожидать нарушения цепочек поставок и дефицита товаров», — отметил Яндура. Кроме того, компаниям из ФРГ при таком раскладе придется столкнуться с усилением конкуренции со стороны китайских производителей. Ранее власти США подняли пошлины на продукцию из КНР до запредельного уровня в 104 процента из-за отказа правительства азиатской страны отменять ответные меры на американские товары.

В итоге, подчеркнул Яндура, китайские производители фактически лишились ключевого рынка сбыта. На этом фоне они постараются найти для себя альтернативные варианты для экспорта, чтобы избежать угрозы перепроизводства на внутреннем рынке. В результате страны ЕС, включая Германию, в обозримом будущем могут столкнуться с наплывом китайских товаров. Положение немецких производителей при подобном раскладе рискует оказаться крайне тяжелым, резюмировал руководитель BGA.

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