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20:19, 8 апреля 2025Экономика

США ввели запредельные пошлины на товары из Китая

Bloomberg: Власти США ввели пошлины в 104 % на китайские товары
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Власти США решили резко ужесточить импортные пошлины на китайскую продукцию из-за отказа КНР отменить тарифы в отношении американских товаров. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова представителя администрации Белого дома.

Информацию об очередной эскалации торгово-экономического противостояния Вашингтона и Пекина также подтвердил журналист Fox Business Эдвард Лоуренс. Он уточнил, что дополнительные пошлины на китайские товары начнут действовать в 19:00 по московскому времени.

Взимать повышенные сборы с экспортеров КНР станут с 9 апреля, как и в случае поставщиков из других стран. Основным поводом для ужесточения таможенных мер в отношении китайских товаров, отметили в Белом доме, послужил отказ Пекина отменить пошлины в 34 процента на все американские товары, поступающие в азиатскую страну.

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Ужесточение таможенной политики США в отношения Китая не стало первым. В начале марта Вашингтон удвоил тарифы на импорт продукции из КНР с 10 до 20 процентов от рыночной стоимости. Месяц спустя администрация Трампа утвердила новые ставки в отношении китайских товаров и установило планку на уровне 34 процентов.

Китай ответил зеркальной мерой. Кроме того, правительство КНР ограничило инвестиции местных компаний в американскую экономику и экспорт семи видов редкоземельных металлов. В Министерстве торговли (Минторге) азиатской страны заверили, что готовы идти до конца в торговой войне с США.

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