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14:45, 2 апреля 2025Экономика

Китай нанес ответный удар в торговой войне с США

Bloomberg: Власти КНР ограничили инвестиции в экономику США после пошлин Трампа
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Власти Китая нанесли ответный удар США в рамках двустороннего торгово-экономического противостояния. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В ответ на введенные администрацией президента США Дональда Трампа 20-процентные пошлины в отношении китайской продукции власти КНР ограничили инвестиции местных компаний в американскую экономику. Этот шаг, подчеркивают собеседники агентства, усилит рычаги влияния Пекина на Вашингтон в ходе дальнейших торговых переговоров двух стран.

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В марте китайские власти дали соответствующее указание подразделениям Национальной комиссии по развитию и реформам. Их сотрудникам было поручено приостановить регистрацию новых компаний, которые хотели бы вкладывать денежные средства в американскую экономику. Согласно последним доступным данным, в 2023 году суммарный объем инвестиций КНР в ВВП США составил 6,9 миллиарда долларов. Источники затруднились дать ответ, когда введенные ограничения прекратят действовать. Однако вполне возможно, что это произойдет после смягчения агрессивной торгово-экономической политики Трампа в отношении Китая.

В начале марта 2025 года Трамп удвоил импортные пошлины в отношении китайской продукции, поставляемой на американский рынок. Если раньше экспортеры из КНР уплачивали 10-процентный сбор, то с весны ставки повысились до 20 процентов. Глава Белого дома объяснил ужесточение мер против Китая большими объемами производства наркотиков в этой азиатской стране. Значительные партии до сих пор отправляются в США.

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