Трамп утвердил план введения пошлин на товары из трех стран

Трамп: Пошлины на импорт товаров из Мексики, Канады и КНР вступят в силу 4 марта

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что запланированное введение пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая остается в силе. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

Протекционистские меры в отношении товаров из вышеуказанных стран вступят в силу 4 марта 2025 года, уточнил он. «Предлагаемые тарифы, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано», — пояснил Трамп.

С этой даты, добавил он, китайские экспортеры будут уплачивать дополнительную десятипроцентную пошлину. В отношении продукции из Канады будут введены тарифы в размере 25 процентов от таможенной стоимости. Эта мера распространится на все категории товаров из этой страны, за исключением энергоресурсов. Для последней продукции пошлины составят 10 процентов. Против товаров из Мексики, согласно указу Трампа от 2 февраля, размер тарифов также составлял 25 процентов. Однако затем глава Белого дома объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.

Введение соответствующих мер Трамп объяснил большим наркотрафиком из вышеперечисленных государств. В настоящее время ситуация не изменилась, подчеркнул он. Значительная часть направляемых в США наркотиков, по его словам, производится и поступает из Китая. «Наркотики по-прежнему поступают в нашу страну из Мексики и Канады в очень большом и недопустимом количестве», — пояснил Трамп. За время, отведенное им властям Мексики, Канады и КНР на решение этой проблемы, исправить ситуацию не удалось, заключил он.