Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:45, 27 февраля 2025Экономика

Трамп утвердил план введения пошлин на товары из трех стран

Трамп: Пошлины на импорт товаров из Мексики, Канады и КНР вступят в силу 4 марта
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что запланированное введение пошлин на импорт товаров из Мексики, Канады и Китая остается в силе. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

Протекционистские меры в отношении товаров из вышеуказанных стран вступят в силу 4 марта 2025 года, уточнил он. «Предлагаемые тарифы, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и было запланировано», — пояснил Трамп.

Материалы по теме:
Трамп снова стал президентом США. Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
Трамп снова стал президентом США.Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
6 ноября 2024
Мировая экономика разделилась на три блока. Какие страны не стали присоединяться к США и Китаю?
Мировая экономика разделилась на три блока. Какие страны не стали присоединяться к США и Китаю?
8 мая 2024

С этой даты, добавил он, китайские экспортеры будут уплачивать дополнительную десятипроцентную пошлину. В отношении продукции из Канады будут введены тарифы в размере 25 процентов от таможенной стоимости. Эта мера распространится на все категории товаров из этой страны, за исключением энергоресурсов. Для последней продукции пошлины составят 10 процентов. Против товаров из Мексики, согласно указу Трампа от 2 февраля, размер тарифов также составлял 25 процентов. Однако затем глава Белого дома объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.

Введение соответствующих мер Трамп объяснил большим наркотрафиком из вышеперечисленных государств. В настоящее время ситуация не изменилась, подчеркнул он. Значительная часть направляемых в США наркотиков, по его словам, производится и поступает из Китая. «Наркотики по-прежнему поступают в нашу страну из Мексики и Канады в очень большом и недопустимом количестве», — пояснил Трамп. За время, отведенное им властям Мексики, Канады и КНР на решение этой проблемы, исправить ситуацию не удалось, заключил он.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «А вы попробуйте вернуть их». Трамп на пресс-конференции посоветовал журналисту самому попытаться отобрать территории у России

      Мирный житель попал под обстрел ВСУ в российском регионе

      В российском городе разлилась река

      Российская супермодель появилась на публике без штанов

      Российского блогера задержали за взятку сотрудникам ГИБДД

      Названа возможная причина смерти звезды «Супермена» и его жены с собакой

      ЕС захотел назначить своего спецпредставителя на переговорах по Украине

      Стало известно о пятикилометровом продвижении российских десантников в Курской области

      Российский школьник решил отомстить знакомому из-за девушки и напал на него с ножом

      Врач развеял три популярных в соцсетях опасных мифа о здоровье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше