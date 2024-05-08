Мировая экономика разделилась на три блока. Какие страны не стали присоединяться к США и Китаю?

МВФ заявил о разделении мира на три экономических блока

Мировая экономика разделилась на три блока из-за напряженной геополитической ситуации в мире. Об этом во время выступления в Стэнфордском университете рассказала первый замдиректора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

По ее словам, именно третий блок, появившийся из-за возникших проблем, не позволил соперничеству крупнейших экономик мира — США и КНР — повлиять на торговлю еще сильнее.

В третий блок вошли неприсоединившиеся к США и КНР страны

Некоторые страны, например Мексика и Вьетнам, не стали присоединяться ни к Соединенным Штатам, ни к Китаю. Они и составили третий блок мировой экономики, позволяющий компенсировать ту часть торговли и инвестиций, которые были разорваны между Вашингтоном и Пекином.

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Кроме того, так называемые «соединительные» страны помогают сгладить санкционные действия в отношении России, которая столкнулась с обрушением прямой торговли с Западом после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Так, общее количество существующих торговых ограничений на товары, услуги и инвестиции в прошлом году уже превысило три тысячи.

Однако, по словам Гопинат, эти масштабные потрясения не смогли повлиять на доминирующее положение доллара в мировой торговле.

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Доллар сохранил доминирующее положение в мировой торговле

Несмотря на геополитические разногласия, доллар по-прежнему сохраняет за собой 80 процентов глобального торгового финансирования. Как рассказала Гопинат, доля доллара США в валютных резервах остается высокой — почти 60 процентов. При этом некоторые страны стали обращаться к другим валютам, например, к канадским или австралийским долларам.

«Некоторые страны пересматривают свою сильную зависимость от доллара США в международных транзакциях и резервах», — добавила Гопинат.

Аналитики назвали главные риски для мировой экономики

Главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Клэр Ломбарделли заявила, что рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке, ужесточение денежно-кредитной политики, ускорение инфляции могут не оправдать оптимизма экспертов по поводу перспектив роста мирового ВВП в среднесрочной перспективе.

«Разрастание конфликта на Ближнем Востоке может привести к блокировке основных морских торговых маршрутов и как следствие к росту глобальных цен на различные категории товаров и услуг», — заявила Ломбарделли.

Если это произойдет, биржевая стоимость нефти может увеличиться на 25 процентов уже к концу этого года, добавила экономист. Этот фактор, в свою очередь, может разогнать мировую инфляцию на 1 процентный пункт. Если подобное произойдет, ряд центробанков будут вынуждены повысить процентные ставки примерно на 50 базисных пунктов. В итоге мировой ВВП сократится на 0,4 процентных пункта в сравнении с базовыми ожиданиями.