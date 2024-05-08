В МВФ заявили о доминировании доллара

МВФ: доллар сохраняет доминирующее положение в мировой торговле

Доллар сохраняет доминирующее положение в мировой торговле, несмотря на глобальные потрясения, возросшие геополитические риски и стремление ряда стран отказаться от работы с американской валютой. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, ее слова приводит ТАСС.

Она рассказала, что по данным международной системы платежей SWIFT, на доллар приходится примерно 80 процентов глобального торгового финансирования. Доля доллара США в валютных резервов в то же время — почти 60 процентов, этот показатель остается высоким, хотя некоторые государства диверсифицируют свои резервы, обращаясь к таким нетрадиционным валютам, как канадский или австралийский доллар, пояснила Гопинат.

