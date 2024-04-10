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09:18, 10 апреля 2024Экономика

Названа главная внешнеторговая валюта России

ЦБ: рубль стал главной внешнеторговой валютой России по итогам февраля

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам февраля 2024 года рубль стал главной внешнеторговой валютой России. На его долю пришлось 41,6 процента всех расчетов за отечественный экспорт (максимум с августа 2023-го) и рекордные 38,1 процента операций за импорт, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центробанка (ЦБ).

За этот период времени доля юаня в экспортной выручке снизилась до 30,2 процента, хотя в январе находилась на уровне в 40,7 процента. Китайскую валюту реже использовали и в расчетах за импорт — 32,3 процента в феврале против 38,5 процента в январе, уточнили в регуляторе.

Опрошенные аналитики связали наращивание доли рубля во внешнеторговых российских операциях с рядом факторов. Среди основных они назвали снижение валютных рисков при использовании рубля, рост доверия к нему со стороны иностранных контрагентов и профицит торгового баланса РФ, что обеспечивает необходимую ликвидность для внешних партнеров.

Рубль закрепил за собой статус основной внешнеторговой валюты России еще по итогам 2023 года. За 12 месяцев доля валюты РФ в расчетах за экспорт с европейскими и азиатскими странами, как уточнили в ЦБ, достигла 39 процентов. В свою очередь, на долю доллара и евро пришлось 31,5 процента всех платежей, что оказалось в два раза ниже уровня 2022-го.

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      Анатолий Акулов
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