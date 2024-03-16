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12:15, 16 марта 2024Экономика

Банк России назвал долю рубля при расчетах за экспорт с Европой и Азией

РБК: рубль стал основной валютой в расчетах с Европой и Азией за 2023 год

Фото: Ilya Naymushin / Unsplash

Рубль стал основной валютой при расчетах за российский экспорт со странами Европы и Азии по итогам 2023 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Банка России о структуре валют в международных расчетах.

Как сообщает издание, за прошлый год в российской валюте прошло 39 процентов платежей за экспорт товаров и услуг. При этом, за 12 месяцев доля рубля выросла на 11,2 процента, а за последние пять лет — на 24 процента.

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      Олеся Мицкевич
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