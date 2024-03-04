Центробанк заявил о недооцененности юаня на российском рынке

ЦБ: юань систематически недооценивается на российском рынке

На российском валютном рынке сложилась ситуация «систематической недооценки» курса юаня к доллару. Об этом говорится в «Обзоре финансовых инструментов» Центробанка России.

В 2023 году доля валютной пары юань/рубль в структуре биржевых торгов достигла 40 процентов и впервые в истории превысила долю пары доллар/рубль. Однако возможности для дальнейшего роста доли китайской валюты ограничены из-за особенностей расчетов экспортеров и импортеров на фоне антироссийских санкций, заявил Банк России.

Ключевые поставщики валютной ликвидности на рынке — экспортеры и банки, действующие в их интересах. Они продают в основном юани и евро, в то время как основные покупатели (импортеры и физлица) формируют спрос не только на юани, но и на доллары и евро. Повышенный объем предложения юаней и повышенный спрос на доллары привели к «систематической недооценке курса юаня к доллару США на российском рынке по сравнению с курсом юаня за рубежом», говорится в документе.

ЦБ также отметил рост оборотов по сделкам в турецких лирах, казахстанских тенге и белорусских рублях. Заметный объем операций приходится и на дирхамы ОАЭ, «такие сделки, как правило, сопровождались конвертацией в более ликвидные валюты — юани, доллары США и евро», добавил регулятор.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор сейчас не рассматривает возможность инвестирования в другие нерезервные валюты. Согласно ее оценке, нынешняя структура золотовалютных резервов страны отвечает задачам, стоящим перед экономикой. После выбывания евро из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), о котором сообщалось в январе, там остались только китайские юани и золото.