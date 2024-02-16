В ЦБ заявили об отсутствии планов инвестировать не в юань

Набиуллина: Банк России не планирует менять структуру золотовалютных резервов

Центробанк России сейчас не рассматривает возможность инвестирования в другие нерезервные валюты, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Согласно ее оценке, которую приводит ТАСС, нынешняя структура золотовалютных резервов отвечает задачам, стоящим перед экономикой страны.

После выбывания евро из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), о котором сообщалось в январе, там остались только китайские юани и золото.

«Мы видим, что сейчас у нас произошло серьезное увеличение доли юаня — как в расчетах, так и в долгах, в депозитах. И поэтому структура золотовалютных резервов отвечает этой задаче», — отметила Набиуллина, подчеркнув, что при вложениях резервов в другие валюты нужно учитывать ликвидность рынков и волатильность, поэтому платежные средства стран с высокой инфляцией «обычно не рассматриваются как привлекательный объект для инвестирования».

Ранее стало известно, что, по данным ЦБ, юань в 2023 году опередил доллар, став самой популярной иностранной валютой для сбережений в России. На счетах граждан и компаний в этих валютах хранилось 68,7 и 64,7 миллиарда долларов соответственно.