Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:26, 17 января 2024Экономика

На счетах ФНБ России закончились евро

Минфин: объем валюты в ликвидной части ФНБ за месяц сократился почти на треть

Фото: Robert Anasch / Unsplash

По состоянию на 1 января 2024 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 11,97 триллиона рублей, из них ликвидные активы составляют 5,01 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

За месяц на счетах ФНБ в Банке России объем иностранной валюты сократился почти на треть, кроме того, теперь там только юани, а евро закончились. По состоянию на 1 декабря 2023 года, там было размещено 3,27 миллиарда евро и 279,8 миллиарда юаней (3,78 триллиона рублей), спустя месяц осталось только 227,3 миллиарда юаней (2,85 триллиона рублей).

Объем рублей увеличился с 1,2 миллиарда до 1,5 миллиарда, а запасы золота упали с 508,3 тонны до 359 тонн. На депозита в ВЭБ.РФ размещено 658,8 миллиарда рублей (на 1 декабря — 658,3 миллиарда).

В долговые обязательства иностранных государств вложены три миллиарда долларов, а остальные средства ФНБ находятся в ценных бумагах российских эмитентов и на субординированном депозите в Газпромбанке, откуда средства должны пойти на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      У лидера узбекской диаспоры в России нашли мем про «петухов с фронта». Военкоры пожаловались на это Бастрыкину

      Глава Роспотребнадзора объяснила отсутствие массовой вакцинации от COVID-19

      Захарова назвала прекращение силовых авантюр залогом безопасности в Красном море

      На СТС раскрыли судьбу шоу Рогова после назначения ведущим «Модного приговора»

      Дзюба раскритиковал ФИФА за признание Месси игроком года

      ИИ усомнился в уникальности отпечатков пальцев

      После крушения вертолета в Киргизии ряд военных временно отстранили от службы

      Названа возможная причина взрыва на заводе в Шахтах

      Стилист перечислил россиянкам пять устаревших моделей шуб

      Союзник Украины на Балканах получит партию истребителей F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше