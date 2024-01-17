На счетах ФНБ России закончились евро

Минфин: объем валюты в ликвидной части ФНБ за месяц сократился почти на треть

По состоянию на 1 января 2024 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 11,97 триллиона рублей, из них ликвидные активы составляют 5,01 триллиона рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

За месяц на счетах ФНБ в Банке России объем иностранной валюты сократился почти на треть, кроме того, теперь там только юани, а евро закончились. По состоянию на 1 декабря 2023 года, там было размещено 3,27 миллиарда евро и 279,8 миллиарда юаней (3,78 триллиона рублей), спустя месяц осталось только 227,3 миллиарда юаней (2,85 триллиона рублей).

Объем рублей увеличился с 1,2 миллиарда до 1,5 миллиарда, а запасы золота упали с 508,3 тонны до 359 тонн. На депозита в ВЭБ.РФ размещено 658,8 миллиарда рублей (на 1 декабря — 658,3 миллиарда).

В долговые обязательства иностранных государств вложены три миллиарда долларов, а остальные средства ФНБ находятся в ценных бумагах российских эмитентов и на субординированном депозите в Газпромбанке, откуда средства должны пойти на финансирование самоокупаемых инфраструктурных проектов.