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13:00, 11 января 2024Экономика

Минфин вернется к продажам валюты на фоне снижения нефтегазовых доходов бюджета

Минфин России объявил о старте продаж валюты на 4,1 миллиарда рублей в день

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Минфин России объявил, что с 15 января по 6 февраля планирует в рамках бюджетного правила ежедневно продавать иностранную валюту и золото на сумму, эквивалентную 4,1 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На такой шаг в Минфине пошли на фоне отклонения фактически полученных в декабре нефтегазовых доходов от ожидавшегося их объема, составившего минус 199,9 миллиарда рублей. Продажи возобновятся впервые с августа 2023 года, когда, наоборот, решено было вернуться к закупкам валюты и золота в ФНБ. Согласно текущему графику, Минфин до 12 января приобретает их на 11,7 миллиарда рублей ежедневно.

Положение дел с нефтегазовыми доходами бюджета в конце прошлого года в министерстве объяснили корректировкой налогового законодательства в части акциза на нефтяное сырье, направленного на переработку, подачей соответствующих уточненных налоговых деклараций, а также отклонением показателей физических объемов от прогнозируемых значений.

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Тем временем, информация Минфина позволяет оценить объем проводимых операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ, о возобновлении которых с 9 января в конце прошлого года заявил ЦБ РФ. В первом полугодии он запланировал покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций на минус 11,8 миллиарда рублей в день.

Таким образом, с учетом новых данных, а также завершения продаж валюты в рамках зеркалирования инвестирования средств ФНБ в I полугодии 2023 года (0,8 млрд рублей в день), регулятор с 15 января по 6 февраля увеличит продажу валюты до 16,7 миллиарда рублей в день, пишет «Интерфакс».

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