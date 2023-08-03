Российские власти перейдут к покупке валюты впервые с начала года

Минфин впервые перейдет к покупке валюты при новом бюджетном правиле

С 7 августа Минфин начнет покупать иностранную валюту и золото для пополнения «главной кубышки» страны — Фонда национального благосостояния (ФНБ). Операции будут проводиться до 6 сентября. Об этом ведомство заявило на своем сайте. На такой шаг в рамках нового бюджетного правила власти идут впервые с начала года.

На покупку валюты и золота будет направлено 40,5 миллиарда рублей. Такая сумма сложилась из вычета 32,7 миллиарда рублей недополученных нефтегазовых доходов в июле из ожидаемых дополнительных доходов в августе в размере 73,2 миллиарда рублей. Ежедневный объем операций составит 1,8 миллиарда рублей.

Названная ведомством сумма ежедневных операций по покупке валюты полностью перекрывается ежедневными суммами продажи валюты, которые с 1 августа проводит Центробанк, отмечает Forbes. В рамках «зеркалирования» инвестиций из ФНБ регулятор продаст юани на 288,4 миллиарда рублей (или 2,3 миллиарда рублей в день). Таким образом, нетто-эффект от операций властей на валютном рынке будет в сторону продажи валюты.

Ведомство также указало, что с учетом текущей экономической ситуации в России может сократить использование средств «кубышки» на финансирование дополнительных расходов бюджета в 2023-2024 годах. Использование средств ФНБ на финансирование дополнительных расходов федерального бюджета сверх бюджетного правила ограничено 2,9 триллиона рублей в 2023 году и 1,3 триллиона рублей в 2024-м.

Накануне газета «Ведомости» сообщила, что Минфин откажется от покупок валюты на нефтегазовые сверхдоходы в ближайшие месяцы, как предписывает бюджетное правило. Издание, ссылаясь на источник, знакомый с планами министерства, отметило, что это связано с нежеланием властей оказывать дополнительное давление на рубль.