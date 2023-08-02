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20:44, 2 августа 2023Экономика

В России отказались от покупки валюты на нефтегазовые сверхдоходы

«Ведомости»: Минфин не будет закупать валюту на нефтегазовые сверхдоходы

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В ближайшие месяцы Министерство финансов России не будет закупать валюту на сверхдоходы, полученные от экспорта нефти и газа. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщает газета «Ведомости».

От приобретения валюты отказались из-за ослабления рубля — валютные интервенции оказывали бы дополнительное давление на курс. Вместо этого сверхдоходы, которые в Минфине ожидают получить уже в августе, будут направлены на финансирование дефицита бюджета. Это позволит замедлить использование средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По словам источника, закупки валюты по бюджетному правилу не возобновят до конца 2023 года.

Минфин и ЦБ возобновили работу бюджетного правила в январе 2023 года, однако с тех пор ведомства вели только продажи юаней, так как фактически объем нефтегазовых доходов был ниже базового. С начала августа Банк России решил увеличить продажи юаней и отзеркаливать операции Минфина, чтобы поддержать рубль.

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В середине июля министр финансов Антон Силуанов заявил о достижении базового уровня нефтегазовых доходов в 8 триллионов рублей по итогам года (около 653 и 672 миллиарда по итогам июля и августа). Таких результатов удалось достичь благодаря ослаблению курса и подорожанию нефти. Учитывая слабые поступления в первом полугодии, к декабрю сверхдоходы составят порядка 600–700 миллиардов рублей, заявил руководитель направления аналитики корпоративного бизнеса банка «Дом.РФ» Григорий Жирнов.

Российская валюта продолжает слабеть и бьет новые рекорды. В среду, 2 августа, на Московской бирже курс юаня превысил 13 рублей впервые с апреля 2022 года. В верхней точке юань торговался на уровне 13,02 рубля. Доллар тем временем преодолел планку в 94 рубля, а евро — в 103 рубля.

В начале мая в России сложился дефицит китайской валюты. Отечественные компании обратили внимание на резкое подорожание операций своп с юанем. За три дня ставка превысила шесть процентов, что в последний раз наблюдалось в марте. Аналитики объяснили это ростом закупок в Китае и снижением поступлений от экспорта. Нехватка валюты приводит к кассовым разрывам, которые не всегда заполняют с помощью биржевых торгов, заявил начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

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