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13:08, 25 июля 2023Экономика

Минфин оценил нефтегазовые доходы бюджета

Силуанов: в 2023 году бюджет получит запланированные 8 трлн рублей нефтегазовых доходов

Фото: Александр Лыскин / Globallookpress.com

В Минфине надеются, что в 2023 году бюджет получит 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов, как и было запланировано, заявил глава министерства Антон Силуанов в интервью «Аргументам и Фактам».

«Brent сегодня стоит 80 долларов за баррель. Минус 20 (скидка, с которой продается российский сорт Urals — прим. «Ленты.ру») — это получается 60 долларов. При такой цене наберем 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов», — сказал министр.

При этом отметил, что раньше доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете превышала 40 процентов, а сейчас составляет примерно треть. Хотя поступления от экспорта нефти и газа сократились, ненефтегазовые доходы оказались выше, чем прогнозировали в Минфине — они выросли на 18 процентов в годовом выражении.

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Однако общий размер доходов казны по-прежнему не позволяет откладывать средства в «главную кубышку» страны — Фонд национального благосостояния (ФНБ). «Только забираем оттуда», — рассказал Силуанов.

7 июля Минфин сообщал, что дефицит бюджета составил 2,595 триллиона рублей, при этом доходы за первое полугодие упали на 12 процентов в годовом выражении, а расходы выросли на 19 процентов. Нефтегазовые доходы сократились почти в два раза (минус 47 процентов в годовом выражении), до 3,38 триллиона рублей.

По словам Силуанова, финансирование дефицита обходится государство недешево — в силу ограниченной емкости внутреннего рынка. «Чтобы продавать большие объемы долговых бумаг, нам нужно заинтересовать покупателей, то есть инвесторов. В основном это банки. Банки говорят: давайте больше доходности по этим бумагам», — заявил он.

Тем не менее Минфин ожидает, что по итогам 2023 года дефицит уложится в план и составит 2-2,5 процента ВВП. Для финансирования расходов и погашения долговых обязательств государство планирует занять на рынке 3,5 триллиона рублей.

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    Софья Ермакова
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