Силуанов оценил дефицит бюджета по итогам 2023 года

Глава Минфина Силуанов: дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года составит 2-2,5 процента ВВП

Дефицит бюджета России по итогам 2023 года составит 2-2,5 процента ВВП. Об этом в интервью «Аргументам и Фактам» сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

При этом министр заверил, что ресурсов для покрытия всех расходов бюджета, которые возникают в течение года, достаточно. «Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2-2,5 процента ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии», — сказал он.

19 июля Силуанов заявил, что расходы бюджета в 2024 году могут оказаться выше, чем заложены в законе о бюджете на трехлетний период (29,433 триллиона рублей), величина превышения пока обсуждается. При этом министр напомнил, что ожидается рост ненефтегазовых доходов, потому что в этом году с ними ситуация получше, чем в 2022-м.

В ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) президент России Владимир Путин рассказал, что государственные финансы страны в целом сбалансированы, а небольшой дефицит бюджета связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки.