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15:32, 16 июня 2023Экономика

Путин рассказал об осознанном переходе России к дефициту бюджета

Путин: дефицит бюджета связан с переносом расходов, тратами на оборону и вооружения

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Государственные финансы России в целом сбалансированы, заявил президент страны Владимир Путин. Небольшой дефицит бюджета связан с переносом запланированных расходов на более ранние сроки, добавил он, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на Rutube.

По его словам, в правительстве на этот шаг пошли осознанно, ради ускорения реализации госпрограмм и укрепления обороны страны.

Также Путин объявил участникам ПМЭФ-2023, что рост российского ВВП в апреле составил 3,3 процента. К концу года рост составит 1,5-2 процента, так как позитивные макроэкономические тенденции набирают обороты и силу, добавил глава государства. При этом Россия слезает с нефтяной иглы — об этом говорит рост ненефтегазовых доходов, которые с начала 2023 года увеличились на 9,1 процента.

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Ранее в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) глава Минфина России Антон Силуанов признал, что за последние три года расходы бюджета выросли в полтора раза, и дальнейший их рост может привести к повышению инфляции. По его словам, необходимо перераспределить «бюджетный пирог» и некоторые траты перенести на лучшие времена, когда будут свободные средства, а сейчас деньги стоит направить на приоритетные проекты.

Также глава Минфина заявил, что по итогам 2023 года план по доходам федерального бюджета будет выполнен, несмотря на нынешнее отставание. Для этого правительство хочет изменить налогообложение природной ренты и сделать более справедливым высчитывание налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Также на наполнение бюджета повлияет разовый сбор с российского бизнеса, получившего сверхдоходы за последние годы.

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    Вячеслав Агапов
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