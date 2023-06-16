Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:30, 16 июня 2023Экономика

В России задумали отложить некоторые расходы бюджета на потом

Министр Силуанов призвал перенести часть расходов бюджета на потом ради снижения инфляции

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Расходы бюджета за последние три года выросли в полтора раза, дальнейший их рост может привести к повышению инфляции, поэтому нужно действовать иначе. К этому в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) призвал глава Минфина России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Он отметил, что самым правильным будет перераспределение расходов в рамках существующего «бюджетного пирога». По его задумке, некоторые траты, которые сегодня заложены, нужно перенести на лучшие времена, когда будут свободные средства, а сейчас деньги стоит направить на приоритетные проекты.

«Это самое правильное, но самое тяжелое. Это менее реализуемое, как практика показывает, к сожалению, но именно так надо делать», — объяснил он. В качестве альтернативы таким действиям назвал повышение налогов или увеличение дефицита бюджета, но такие действия неизбежно приведут к росту цен, а значит, ударят по населению и бизнесу.

Накануне Силуанов рассказал, что в ближайшее время власти займутся урезанием статей расходов. В бюджете есть много трат, объяснил министр, «которые десять лет не пересматривались», даже во время пандемии COVID-19, и кажутся незыблемыми. «Ничего незыблемого нет, все это нужно заново пересмотреть», — констатировал глава Минфина.

Материалы по теме:
Взрывной рост цен, валютный хаос и миллионы нищих. Как Аргентина превратилась из успешной страны в банкрота?
Взрывной рост цен, валютный хаос и миллионы нищих.Как Аргентина превратилась из успешной страны в банкрота?
13 июня 2023
Курсы валют резко взлетели. Доллар поднялся выше 84 рублей, евро пробил отметку в 90 рублей. Ждать ли новых рекордов?
Курсы валют резко взлетели. Доллар поднялся выше 84 рублей, евро пробил отметку в 90 рублей. Ждать ли новых рекордов?
13 июня 2023

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что в последние годы правительство уклонялось от принятия серьезных решений по бюджету, но в нынешних условиях росте дефицита их придется принимать. Выбор остается только в формате сокращения расходов — урезание определенных статей или снижение по всему периметру. Также чиновник назвал неизбежным очередной пересмотр бюджетного правила, так как при нынешних его параметрах двигаться вперед будет невозможно.

Комментарии чиновников связаны в первую очередь с падением нефтегазовых доходов. За первые пять месяцев года они сократились в два раза. В результате общие доходы бюджета упали на 19 процентов, при этом расходы выросли на 27 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости
    ВТБ отказался покупать долю в «Яндексе»
    Губернатор Запорожья рассказал про обстановку с контрнаступлением ВСУ
    Мобилизованным россиянам вернули деньги за путевки
    Парикмахер раскрыл связь между цветом волос девушки и ее характером
    Вероятность заморозки конфликта после провала контрнаступления ВСУ оценили
    Названы способные вызвать депрессию популярные продукты
    Великобритания пожертвует Украине 77 миллионов долларов
    Врачи в Подмосковье пожаловались на мешающие работать нелепые вызовы скорой
    Неизвестный попытался поджечь два релейных шкафа в Липецкой области
    В украинском городе заявили о сложной ситуации с водой из-за разрушения ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.