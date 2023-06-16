В России задумали отложить некоторые расходы бюджета на потом

Министр Силуанов призвал перенести часть расходов бюджета на потом ради снижения инфляции

Расходы бюджета за последние три года выросли в полтора раза, дальнейший их рост может привести к повышению инфляции, поэтому нужно действовать иначе. К этому в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) призвал глава Минфина России Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Он отметил, что самым правильным будет перераспределение расходов в рамках существующего «бюджетного пирога». По его задумке, некоторые траты, которые сегодня заложены, нужно перенести на лучшие времена, когда будут свободные средства, а сейчас деньги стоит направить на приоритетные проекты.

«Это самое правильное, но самое тяжелое. Это менее реализуемое, как практика показывает, к сожалению, но именно так надо делать», — объяснил он. В качестве альтернативы таким действиям назвал повышение налогов или увеличение дефицита бюджета, но такие действия неизбежно приведут к росту цен, а значит, ударят по населению и бизнесу.

Накануне Силуанов рассказал, что в ближайшее время власти займутся урезанием статей расходов. В бюджете есть много трат, объяснил министр, «которые десять лет не пересматривались», даже во время пандемии COVID-19, и кажутся незыблемыми. «Ничего незыблемого нет, все это нужно заново пересмотреть», — констатировал глава Минфина.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что в последние годы правительство уклонялось от принятия серьезных решений по бюджету, но в нынешних условиях росте дефицита их придется принимать. Выбор остается только в формате сокращения расходов — урезание определенных статей или снижение по всему периметру. Также чиновник назвал неизбежным очередной пересмотр бюджетного правила, так как при нынешних его параметрах двигаться вперед будет невозможно.

Комментарии чиновников связаны в первую очередь с падением нефтегазовых доходов. За первые пять месяцев года они сократились в два раза. В результате общие доходы бюджета упали на 19 процентов, при этом расходы выросли на 27 процентов.