Курсы валют резко взлетели. Доллар поднялся выше 84 рублей, евро пробил отметку в 90 рублей. Ждать ли новых рекордов?

Курс доллара на Мосбирже превысил 84 рубля впервые с апреля 2022 года

В начале торгового дня во вторник, 13 июня, курс доллара поднялся выше 84 рублей, что стало максимумом с апреля прошлого года. Евро пробил отметку в 90 рублей, а юань штурмует уровень 11,8 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

К середине дня рубль компенсировал треть падения, однако все равно находится на уровне, который превышает ожидания аналитиков в начале месяца. Доллар стоит 83,67 рубля, евро — 90,24 рубля, а юань — 11,7 рубля.

Цены на нефть отказываются расти

Российская валюта оказалась под давлением падающих цен на нефть. После заседания ОПЕК+, которое состоялось 4 июня, Саудовская Аравия объявила о добровольном сокращении добычи еще на миллион баррелей в сутки, ожидая, что такой объем стабилизирует рынок.

Однако на фоне того, что ее инициативу не поддержал ни один партнер по сделке, эффект от объявления быстро сошел на нет. Уже спустя неделю стоимость сорта Brent падала ниже 72 долларов за баррель.

Стоимость российской нефти официально не объявляется, однако в соответствии с практикой она определяется как цена на Brent минус определенный дисконт. Соответственно, мировые котировки влияют на доходы отечественных компаний.

Тренду уже полгода

Снижение курса рубля идет с декабря 2022 года, когда вступили в силу западные санкции против российской нефти. В отдельные периоды рубль укреплялся, но в целом тренд на ослабление устойчивый, предпосылок для его изменения нет.

Стоимость российской валюты в силу действующих ограничений Центробанка напрямую зависит от объема долларов, евро и юаней, которую предлагают на рынке экспортеры. Снижение нефтегазовых доходов бюджета, о котором каждый месяц сообщает Минфин, говорит о падении выручки компаний.

Аналитики Альфа-банка не исключают, что к концу лета курс доллара может вырасти вплоть до 90 рублей. Они отмечают, что импорт в денежном выражении восстанавливается быстрее ожиданий.

Другими словами, поставщикам необходимо больше валюты для оплаты зарубежных товаров, что может быть связано как с ростом объемов поставок, так и с ростом стоимости импорта. В пользу второго варианта говорят многочисленные сообщения транспортных компаний о проблемах, с которыми они сталкиваются при попытках провести товары по параллельному импорту через страны с ранее налаженной логистикой.

Переход на национальные валюты не окажет влияния

Рост торговли в юанях, в том числе поставки нефти в третьи страны с оплатой в китайской валюте, не делает курсы доллара и евро менее показательными. Движение курсов этих валют относительно друг друга минимально на мировых рынках, поэтому если рубль слабеет ко всем остальным валютам, то не может расти по отношению к остальным.

Вместе с тем переход на нацвалюты может ослаблять предложение на рынке, если у поставщиков возникают сложности с выводом полученных средств. Такая проблема возникла, например, при покупке Индией российской нефти за рупии. В связи с особенностями местного регулирования валюту приходится хранить в местных банках, соответственно, вывести ее на Мосбиржу и увеличить предложение не получится.

Аналитики ожидали меньшего падения

С начала июня аналитики указывали, что причин для укрепления рубля не видно, однако их прогнозы по поводу ослабления также были умеренными. В частности, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев считал, что доллар не поднимется выше 82 рублей, а аналитик BitRiver Владислав Антонов в качестве верхней планки называл 83,5 рубля.

В то же время Центробанк по итогам заседания совета директоров, состоявшегося 9 июня, сообщил об усилении проинфляционных рисков, сигнал о возможном повышении ключевой ставки в июле стал более явным. Косвенно такая риторика свидетельствует о вероятности достижения рублем новых минимумов, что сделает импорт дороже и тем самым окажет влияние на рост цен.