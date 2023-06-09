Экономист спрогнозировал курс доллара до конца июня

Экономист Беляев спрогнозировал доллар по 81 до конца июня

Дальнейшего падения курса рубля ожидать не стоит, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал курс доллара до конца июня.

В начале утренней сессии Московской биржи 8 июня доллар превысил 82 рубля, евро — 88.

По мнению экономиста, курс доллара поднялся до 82 рублей под воздействием конъюнктуры — каких-то неблагоприятных новостей, например, про прорыв дамбы Каховской гидроэлектростанции. Но это временно, и скоро начнется его корректировка.

Несмотря на то, что мы наблюдали легкое ползучее ослабление рубля, дальнейшего падения ожидать не стоит, сказал собеседник «Ленты.ру». «У нас экономический фундамент остается все еще, может быть, не очень обнадеживающим, но тем не менее он достаточно прочный и не свидетельствует о том, что у нас экономика находится в каком-то провале. Значит, мы не должны ждать серьезного ослабления рубля по отношению к доллару», — пояснил он.

В дальнейшем это будет 81 с небольшим плюсом, не выше 82. И так, я думаю, будет до конца месяца Михаил Беляев экономист

Ранее экономист Владимир Григорьев рассказывал, что укрепления российской валюты в ближайшее время ждать не стоит. По его словам, против нее играет бюджетный дефицит и падение доходов от экспорта. Аналитик BitRiver Владислав Антонов не исключил, что доллар поднимается до 83,5 рубля, а евро — до 91 рубля.

