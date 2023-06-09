Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:30, 9 июня 2023Экономика

Экономист спрогнозировал курс доллара до конца июня

Экономист Беляев спрогнозировал доллар по 81 до конца июня

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Дальнейшего падения курса рубля ожидать не стоит, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал курс доллара до конца июня.

В начале утренней сессии Московской биржи 8 июня доллар превысил 82 рубля, евро — 88.

По мнению экономиста, курс доллара поднялся до 82 рублей под воздействием конъюнктуры — каких-то неблагоприятных новостей, например, про прорыв дамбы Каховской гидроэлектростанции. Но это временно, и скоро начнется его корректировка.

Несмотря на то, что мы наблюдали легкое ползучее ослабление рубля, дальнейшего падения ожидать не стоит, сказал собеседник «Ленты.ру». «У нас экономический фундамент остается все еще, может быть, не очень обнадеживающим, но тем не менее он достаточно прочный и не свидетельствует о том, что у нас экономика находится в каком-то провале. Значит, мы не должны ждать серьезного ослабления рубля по отношению к доллару», — пояснил он.

В дальнейшем это будет 81 с небольшим плюсом, не выше 82. И так, я думаю, будет до конца месяца

Михаил Беляевэкономист
Курс доллара от TradingView

Ранее экономист Владимир Григорьев рассказывал, что укрепления российской валюты в ближайшее время ждать не стоит. По его словам, против нее играет бюджетный дефицит и падение доходов от экспорта. Аналитик BitRiver Владислав Антонов не исключил, что доллар поднимается до 83,5 рубля, а евро — до 91 рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Смирная
    Обсудить
    Последние новости
    Дальнейшая поддержка Киева будет зависеть от результатов контрнаступления. Как настроен Запад в отношении Украины?
    Названо подходящее время для интимной близости
    Сотрудница полиции решила уйти в порно и обвинила в этом начальство
    Названо условие возникновения критичной ситуации на Запорожской АЭС
    В США обвинили Зеленского в попытках удержать власть
    Офицер ВС РФ заявил об уничтожении украинской САУ при контрбатарейной борьбе
    Стало известно об уничтожении двух БМП Bradley на запорожском направлении
    При раскопке дороги в России нашли 20 тысяч предметов VI века до нашей эры
    Экономист спрогнозировал курс доллара до конца июня
    Найден инвестор для технопарка на «Азовстали»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.