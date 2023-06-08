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07:41, 8 июня 2023Экономика

Курс доллара превысил 82 рубля

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 82 рублей, евро — выше 88 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В начале утренней сессии Мосбиржи в четверг, 8 июня, курс доллара превысил 82 рубля, а евро — 88 рублей, свидетельствуют данные площадки.

Накануне обе валюты приближались к этим уровням, но не смогли преодолеть их. По состоянию на 7:20 доллар торгуется на уровне 82,19 рубля, евро — 88,03 рубля. Ослабление рубля продолжается почти месяц, локального максимума российская валюта достигала 11 мая, когда доллар опускался до 75 рублей, а евро — до 82.

Эксперты сходятся во мнении, что укрепления российской валюты в ближайшее время ждать не стоит. Против нее играют данные о бюджетном дефиците, падении доходов от экспорта и сохраняющихся низких цена на нефть и газ. Аналитик BitRiver Владислав Антонов не исключил, что доллар поднимается до 83,5 рубля, а евро — до 91 рубля.

Ранее на этой неделе Минфин сообщил, что по итогам первых пяти месяцев текущего года нефтегазовые доходы федерального бюджета упали в два раза, до 2,853 триллиона рублей. На этом фоне общий объем доходов сократился почти на 20 процентов, а расходы выросли на 27 процентов.

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