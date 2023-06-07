Минфин оценил дефицит федерального бюджета России

Минфин: дефицит бюджета России в январе — мае текущего года составил 3,41 триллиона рублей

По предварительным данным, дефицит бюджета России в январе — мае составил 3,41 триллиона рублей, заявил Минфин. Соответствующая информация была опубликована на сайте ведомства.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — мае 2023 года составил 9818 миллиардов рублей, что на 19 процентов ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении. Уточняется, что при этом расходы бюджета страны за пять месяцев текущего года увеличились на 27 процентов, составив 13,229 триллиона рублей.

В мае российский министр финансов Антон Силуанов признал отставание нефтегазовых доходов страны от годовых планов. Он подтвердил существование временного дисбаланса, связанного с тем, что на середину мая выполнено около 30 процентов годового объема доходов и 39 процентов годового объема расходов.