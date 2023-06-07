Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:32, 7 июня 2023Экономика

Минфин оценил дефицит федерального бюджета России

Минфин: дефицит бюджета России в январе — мае текущего года составил 3,41 триллиона рублей

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По предварительным данным, дефицит бюджета России в январе — мае составил 3,41 триллиона рублей, заявил Минфин. Соответствующая информация была опубликована на сайте ведомства.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — мае 2023 года составил 9818 миллиардов рублей, что на 19 процентов ниже объема поступления доходов за аналогичный период 2022 года», — говорится в сообщении. Уточняется, что при этом расходы бюджета страны за пять месяцев текущего года увеличились на 27 процентов, составив 13,229 триллиона рублей.

В мае российский министр финансов Антон Силуанов признал отставание нефтегазовых доходов страны от годовых планов. Он подтвердил существование временного дисбаланса, связанного с тем, что на середину мая выполнено около 30 процентов годового объема доходов и 39 процентов годового объема расходов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Херсонской области заявили об ухудшении ситуации в Голой Пристани. Город вслед за Алешками начал уходить под воду
    На 3D-принтере напечатали повязки для лечения рака
    Во Франции пожаловались на последствия запрета полетов над Россией
    Китай призвал не допустить ядерную катастрофу из-за разрушения Каховской ГЭС
    Северокорейские дети подарили военным ракетные комплексы
    США заподозрили в получении космических кораблей внеземного происхождения
    Минфин оценил дефицит федерального бюджета России
    Депутаты призвали возобновить проверки производителей пива
    Девушка придумала оригинальный способ отомстить соседям за кражу ее еды
    По факту исчезновения семьи генконсула Северной Кореи возбуждено уголовное дело
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.