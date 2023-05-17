Минфин России признал отставание нефтегазовых доходов от плана

Министр финансов России Силуанов признал отставание нефтегазовых доходов от плана на год

Нефтегазовые доходы России пока отстают от годовых планов, в этом имеется некоторая проблема. Таким образом имеющийся дефицит бюджета на совещании у президента России прокомментировал министр финансов Антон Силуанов, передает «Коммерсантъ».

Он признал наличие временного дисбаланса, который связан с тем, что на середину мая выполнено около 30 процентов годового объема доходов и 39 процентов годового объема расходов. При этом Силуанов выразил уверенность, что с учетом хода исполнения бюджета дисбаланс должен нивелироваться.

Ранее Минфин сообщал, что за четыре месяца 2023 года дефицит бюджета составил 3,424 триллиона рублей при годовом плане 2,925 триллиона. При этом нефтегазовые доходы отдельно снизились на 52 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Комментируя слова Силуанова, глава государства Владимир Путин назвал ситуацию абсолютно контролируемой, а сокращение добычи газа объяснил «припаданием цен». Также он подчеркнул, что Россия находится в постоянном контакте с ОПЕК+.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило, что, согласно его подсчетам, в апреле Россия вопреки обязательствам о сокращении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки поставила рекорд по экспорту нефти и топлива с начала боевых действий в Украине. При этом, уточняет МЭА, месячные доходы российских компаний от экспорта нефти и топлива сократились на 27 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а налоговые отчисления нефтегазового сектора — на 64 процента.