Путин объяснил сокращение добычи газа «припаданием» цен

Президент Путин назвал сокращение добычи газа Россией абсолютно стабильной ситуацией

Россия действительно сокращает добычу газа, но такие действия связаны с необходимостью поддерживать мировую конъюнктуру. Таким образом динамику в отрасли на совещании с членами правительства объяснил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, цены на газ «немножечко припали», однако в целом глава государства назвал ситуацию «абсолютно стабильной». Путин подчеркнул, что добыча по-прежнему находится на должном уровне.