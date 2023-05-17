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15:37, 17 мая 2023Экономика

Путин объяснил сокращение добычи газа «припаданием» цен

Президент Путин назвал сокращение добычи газа Россией абсолютно стабильной ситуацией

Фото: Стрингер / РИА Новости

Россия действительно сокращает добычу газа, но такие действия связаны с необходимостью поддерживать мировую конъюнктуру. Таким образом динамику в отрасли на совещании с членами правительства объяснил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По его словам, цены на газ «немножечко припали», однако в целом глава государства назвал ситуацию «абсолютно стабильной». Путин подчеркнул, что добыча по-прежнему находится на должном уровне.

Платон Щукин
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