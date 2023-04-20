«Газпром» нашел способ компенсировать свои потери от падения экспорта

«Ъ»: «Газпром» захотел либерализовать оптовые цены на газ в России ради роста доходов

«Газпром» захотел либерализовать оптовые цены на газ для промышленности в отдельных регионах России, чтобы нарастить доходы на внутреннем рынке и компенсировать свои потери от падения экспорта, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы госсовета по энергетике.

За счет снижения цен компания намерена улучшить свое положение на рынке. Сейчас независимые производители газа, такие как «Роснефть» и НОВАТЭК, могут предлагать скидки и переманивать крупных потребителей, в то время как «Газпром» этой возможности лишен и реализует газ по тарифу, устанавливаемому ФАС.

Среди других мер, которые «Газпром» предложил правительству для повышения своей конкурентноспособности, — введение сезонной дифференциации оптовых цен на газ и запуск системы коммерческой балансировки. Как подчеркнул зампред компании Виталий Маркелов, газовая отрасль «должна сместить фокус с экспортно ориентированной модели на внутренний рынок».

