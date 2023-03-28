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14:26, 28 марта 2023Экономика

Добыча газа в России резко снизилась

«Ведомости»: добыча газа в России в январе снизилась на 9,7%, в феврале — на 8,7%

Фото: Павел Кассин / Коммерсантъ

В первые два месяца 2023 года добыча газа в России сократилась на 9,5 процента в годовом выражении, до 119,4 миллиарда кубометров, основной объем снижения пришелся на «Газпром», поставки которого в Европу резко упали. Об этом со ссылкой на два источника, знакомые со статистикой Минэнерго, пишут «Ведомости».

В январе падение по сравнению с прошлым годом составило 9,7 процента, до 62,7 миллиарда кубометров, а в феврале — 8,7 процента, до 56,7 миллиарда. В годовом выражении падение замедлилось, однако в абсолютных числах оба месяца добыча оставалась на уровне 2,02 миллиарда кубометров в сутки.

В статистике ведомства «Газпром» включен в «прочих производителей», однако занимает там подавляющую долю. Если смотреть только по ним, то падение добычи в феврале составило 17,8 процента (36,2 миллиарда кубометров), а в январе-феврале — 18,1 процента (76,9 миллиарда кубометров). Сама компания пока не публикует производственные показатели.

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман ожидает, что в феврале «Газпром» мог добыть 32-33 миллиарда кубометров, а управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин считает, что 30-33 миллиарда. Ранее «Газпром» сообщал о падении добычи газа по итогам 2022 года на 20 процентов к уровню 2021 года. Показатель составил 412,6 миллиарда кубометров.

В 2023 году компания ухудшит показатели из-за остановки двух крупных маршрутов в Европу — газопроводов «Ямал — Европа» и «Северный поток». Увеличение поставок по «Силе Сибири» сможет компенсировать менее десятой части выпавших объемов.

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В материале отмечается, что большинство независимых производителей газа нарастили поставки, например, у «Новатэка», крупнейшего из них, рост составил 5,5 процента, до 6,4 миллиарда кубометров.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что в начале 2023 года в России из-за санкционной политики европейских стран наблюдается снижение добычи нефти, газа и угля. Однако в случае последнего ведомство рассчитывает выровнять ситуацию.

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Платон Щукин
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