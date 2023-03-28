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11:18, 28 марта 2023Экономика

В России приготовились к снижению добычи нефти и газа

Минэнерго ожидает снижения добычи нефти и газа в России в 2023 году

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

На фоне добровольного сокращения добычи нефти и отказа европейских стран от российского газа в РФ ждут снижения добычи в 2023 году. Об этом сказал министр энергетики Николай Шульгинов, его слова приводит ТАСС.

«На 2023 год ожидаем, что по нефти уровень будет несколько ниже по добыче», — прокомментировал глава Минэнерго. Кроме того, добавил Шульгинов, ведомство прогнозирует, что в текущем году добыча угля сохранится на прошлогоднем уровне. «По углю пока по началу года у нас идет снижение, но надеемся, что мы выровняем ситуацию», — сказал министр.

Brent от TradingView

В середине марта в Минэнерго говорили о том, что Россия собирается снизить добычу нефти и газа. Как предупреждали аналитики, добыча нефти в России может упасть на 20 процентов уже к 2030 году, если российские нефтяные компании не начнут ускоренно развивать собственный нефтесервис и замещать западное оборудование на адекватные аналоги.

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Платон Щукин
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