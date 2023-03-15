Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:37, 15 марта 2023Экономика

Россия собралась снизить добычу нефти и газа

Министр энергетики Шульгинов: Россия в 2023 году снизит добычу нефти и газа

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В 2023 году Россия собирается снизить добычу нефти и газа. Об этом рассказал министр энергетики Николай Шульгинов, его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что в текущем году уровень будет несколько ниже, в том числе, в связи с добровольным снижением добычи энергоносителей. По словам Шульгинова, уровень добычи продолжит снижаться «как в связи с отказом от него европейского рынка, так и с переориентацией энергопотоков».

Brent от TradingView

Ранее в марте аналитики предупреждали, что добыча нефти в России может упасть на 20 процентов уже к 2030 году, если российские нефтяные компании не начнут ускоренно развивать собственный нефтесервис и замещать западное оборудование на адекватные аналоги.

Позднее в беседе с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков отметил, что добыча нефти в России действительно может сократиться, но не из-за санкций, а из-за того, что старые месторождения истощаются, а новые не всегда запускаются вовремя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
На нефтеперекачивающей станции в Брянской области нашли и обезвредили СВУ
Последствия банкротства американских банков для экономики оценили
Бывший премьер Австралии назвал сделку с США по подлодкам худшей в истории
Россияне бросились скупать один вид «вторички»
Россия собралась снизить добычу нефти и газа
В Швейцарии украинских беженцев обязали продавать автомобили
Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу ЕЦБ
Врач высказался об опасности распространения сибирской язвы в России
На пляже под Севастополем нашли тело неизвестного без головы и конечностей
В России предложили приостановить договоры о двойном налогообложении с Западом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.