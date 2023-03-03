Прогноз о резком сокращении добычи нефти из-за санкций оценили

Аналитик Юшков усомнился в сокращении добычи нефти в России из-за санкций

Добыча нефти в России действительно может сократиться, но не из-за санкций, а из-за того, что старые месторождения истощаются, а новые не всегда запускаются вовремя. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил прогноз о резком сокращении ресурса ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Ранее авторы исследования консалтинговой компании «Яков и Партнеры» предупредили, что добыча нефти в России может упасть на 20 процентов уже к 2030 году, если российские нефтяные компании не начнут ускоренно развивать собственный нефтесервис и замещать западное оборудование на адекватные аналоги.

Истощение месторождений

Ресурсная база постепенно снижается у всех стран, что ведет к переходу на разработку трудноизвлекаемых запасов, подчеркнул Юшков.

Эта проблема есть во всем мире. Именно поэтому, кстати, дефицит нефти наступил в 2021-2022 годах, и цены выросли — потому что недостаточно инвестировали Игорь Юшков аналитик

Если говорить о России, то месторождения, которые были открыты еще в 1960-70-х годах истощаются, поэтому возникает потребность в применении современного хайтек-оборудования. При помощи него можно не только повысить коэффициент отдачи на старых месторождениях, но и разрабатывать новые.

«Мы все переходим на разработку трудноизвлекаемых запасов. Штаты, может быть, даже за счет этого сделали рывок. У них традиционные месторождения истощились еще с 1970-х годов. Если мы сейчас посмотрим на структуру и добычу, то это Мексиканский залив и шельфовая добыча — тоже сложные проекты», — добавил аналитик.

Для того, чтобы решить проблему сокращения добычи, необходимо либо выходить на новые нефтегазовые провинции — это может быть Восточная Сибирь или шельф Арктики, либо разработать технологии для добычи аналога сланцевой нефти из баженовской свиты.

«Даже Геологическая служба США признавала, что Россия — мировой лидер по запасам сланцевой нефти, фактически неизвлекаемой. Она и есть та самая баженовская свита, но мы не имеем технологии для того, чтобы добывать там нефть в промышленных масштабах. Тут как раз-таки вопрос: либо мы получим эту технологию, либо нам надо выходить на новые нефтегазовые провинции», — обозначил Юшков.

Влияние санкций

Все это технологически сложно, обратил внимание собеседник «Ленты.ру». Можно констатировать, что проблема есть, и она усугубилась санкциями. Но сказать, сможем ли мы ее решить, упадет ли добыча и на сколько, пока невозможно, полагает он.

«Помогут ли нам даже современные технологии западных компаний? Конечно, с доступом к ним преодолеть эту проблему было бы проще, но если раньше ты мог пойти и купить нужное тебе оборудование, то теперь это делать, как минимум, сложнее», — заметил собеседник «Ленты.ру».

Любые торговые санкции преодолеваются, полагает аналитик. В частности, опыт Ирана и Северной Кореи показывает, что приобрести можно все. Вопрос лишь в том, что товар будет дороже и его доставка займет больше времени.

А если товар будет сверхдорогим, может и нет смысла разрабатывать проект Игорь Юшков аналитик

«Речь о сокращении добычи в России шла еще в 2010-х годах. Именно тогда появились совместные предприятия с иностранными компаниями по разработке баженовской свиты, но тем не менее за счет ввода месторождений, применения технологий добыча росла и росла», — подытожил Юшков.

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач предположил, что экспорт российской нефти, против которого введены западные санкции, по итогам года может упасть на 10 процентов, до 217 миллионов тонн. Существует опасность и падения поставок за рубеж нефтепродуктов.