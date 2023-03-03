Россию предупредили о резком сокращении добычи нефти из-за санкций

«Яков и Партнеры»: без замены западного оборудования добыча нефти в России упадет на 20%

Добыча нефти в России может упасть на 20 процентов уже к 2030 году, если российские нефтяные компании не начнут ускоренно развивать собственный нефтесервис и замещать западное оборудование на адекватные аналоги. Об этом предупредили в исследовании консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (бывшее McKinsey в России), на которое ссылается РБК.

Авторы отчета напоминают, что стабильность отечественного нефтесервиса в первую очередь обеспечивается большой долей высокотехнологичных сервисов западных компаний. Однако они после начала боевых действий на Украине начали покидать российский рынок.

Чтобы компенсировать потерю технологий, отрасли необходимо объединить усилия и запустить процесс полномасштабного замещения. В том числе речь идет о пересмотре механизмов взаимодействия нефтедобывающих и нефтесервисных компаний и увеличении господдержки, к которой следует привлечь все заинтересованные стороны, говорится в материале.

По оценке компании, половина нефтесервисных услуг сосредоточена у самих компаний, 30 процентов — у российских независимых подрядчиков, а 20 процентов — у иностранцев. Однако последние играли ключевую роль в высокотехнологичных сегментах, которые будут наиболее востребованы после истощения традиционных месторождений.

Так, подрядчики из недружественных стран занимают более половины рынка технологий измерения и исследований во время бурения, на 90 процентов от импорта зависят плавучие буровые установки, на 80 процентов — оборудование для морской добычи, на 70 процентов — морская сейсморазведка, на 80 процентов — суда обеспечения. Кроме того, 40 процентов буровых установок в России устарело, для сохранения темпов роста бурения его надо обновлять.

Дефицит российских технологий и дальнейший режим санкций приведет к негативному сценарию для рынка нефтесервиса. А тот, в свою очередь, реализуется, если рынок нефтесервисных услуг останется на нынешнем уровне около 18 миллиардов долларов в течение пяти-семи лет. В прошлом году он составил 17,8 миллиарда долларов.

Президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков рассказал, что объявленная в 2014 году программа импортозамещения в нефтегазовом комплексе не привела к желаемому результату. Отрасль все еще сильно зависит от западного оборудования и технологий, и для изменения ситуации необходимо значительно увеличить финансирование компаний, а также упростить условия работы, в том числе отменить «драконовские» штрафы.

Без этого, подчеркнул глава организации, российские нефтяные компании имеют очень краткосрочный период планирования и могут думать только о выживании. Государство должно обеспечить создание сверхсложных элементов для комплексных систем, таких как гидроразрыв пласта, а для этого нужны мощные двигатели, насосы, трансмиссии, электроника.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач предположил, что экспорт российской нефти, против которого введены западные санкции, по итогам года может упасть на 10 процентов, до 217 миллионов тонн. Существует опасность и падения поставок за рубеж нефтепродуктов.