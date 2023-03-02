Предсказано значительное снижение экспорта российской нефти

ВЭБ.РФ: объем экспорта нефти из России может снизиться на 10 процентов по итогам года

Объем экспорта нефти из России может снизиться на значительные 10 процентов по итогам этого года и составить около 217 миллионов тонн, прогнозирует главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, передает ТАСС.

Клепач предсказывает, что поставки нефти в Европу упадут до 45 миллионов тонн. В 2021 и 2022 годах Россия продала в Европу 115 и 111 миллионов тонн соответственно. При этом растет экспорт в страны Азии. «На Восток мы в 2021 году отгружали 101 миллион тонн нефти. В 2023 году, возможно, 162 миллионов тонн», — сказал он.

Высокие риски эксперт видит и в сегменте нефтепродуктов. «Раньше мы экспортировали в Европу, в том числе на наши заводы, 144 миллиона тонн, в прошлом году уже 122 миллиона тонн. Я думаю, что в этом году, дай бог, чтобы 100 миллионов тонн, а то может быть и меньше», — предположил он.

Ситуацию с экспортом газа он охарактеризовал как «драматическое падение». Раньше поставки были на уровне 240 миллиардов кубометров, теперь из-за санкций — всего 137 миллиардов кубометров, отметил Клепач.

В январе 2023 года, на фоне вступления в силу санкций против российской нефти и снижения биржевых цен на газ, нефтегазовые доходы России сократились на 38 процентов, до 18,5 миллиарда долларов.