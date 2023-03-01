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12:09, 1 марта 2023Экономика

Падение доходов России от продажи нефти и газа оценили

МЭА: доходы России от продажи нефти и газа в январе упали на 38 процентов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В январе 2023 года, на фоне вступления в силу санкций против российской нефти и снижения биржевых цен на газ, нефтегазовые доходы России сократились на 38 процентов, до 18,5 миллиарда долларов. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), на который ссылается Reuters.

За тот же период 2022 года доходы составляли 30 миллиардов долларов. Таким образом, подчеркнул исполнительный директор МЭА Фатих Бироль, можно констатировать успех ограничительных мер, введенных США, Евросоюзом и их союзниками.

По мнению Бироля, в ближайшие месяцы падение доходов окажется даже более резким, а в среднесрочной перспективе начнет влиять отсутствие доступа к технологиям и инвестициям. Глава МЭА отметил, что ввести санкции против России европейским странам позволило снижение зависимости от российских ресурсов, но этот процесс пока не завершен.

Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, изменяющий параметры налогообложения нефтяной отрасли. В том числе он ограничивает минимальную стоимость экспорта российской нефти за счет верхней границы дисконта к эталонному сорту Brent.

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До этого нефтяные доходы бюджета зависели от средней цены экспорта сорта Urals, который Минфин определял на основании данных независимого ценового агентства Argus. Однако с 1 апреля в случае, если цена окажется меньше, чем средняя стоимость сорта Brent минус максимальный разрешенный дисконт, собирать налоги будут исходя из второй суммы.

В первый месяц максимальный дисконт установят на уровне 34 долларов, но к июлю он снизится до 25 долларов. На пересмотр схемы собирания налогов правительство пошло после требования Путина исключить угрозы бюджету в связи с западными санкцями.

Согласно оперативным данным исполнения федерального бюджета, по состоянию на конец февраля его дефицит приближается к четырем триллионам рублей при ожидаемых по итогам года 2,9 триллиона.

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Платон Щукин
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