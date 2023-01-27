Президент России Путин поручил изменить методику вычисления цен на нефть к 1 марта

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 марта 2023 года представить предложения по изменению методики определения цен на нефть и нефтепродукты, которые используются для вычисления уровня налогообложения, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Целью такой работы названа минимизация негативного влияния на доходы бюджета. Фактически речь идет о разработке нового ценового индикатора, который позволит собирать больше налогов с нефтедобывающих компаний при неизменной фактической стоимости контрактов на поставки за рубеж.

Ранее СМИ выяснили, что правительство уже ищет способы отказаться от текущих подходов к определению цен на нефть. В настоящее время Минфин ориентируется на котировку Urals, которую определяет независимое ценовое агентство Argus.

Однако эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти, введенное 5 декабря, привело к изменению методики расчета. Теперь Argus оценивает стоимость сырья не в европейских портах, а смотрит на цену при продаже в России, после чего прибавляет к ней предполагаемую стоимость расходов на транспортировку в Европу и услуги по страхованию.

Эксперты считают, что оценка Argus действительно оторвалась от реальной стоимости, в самом агентстве признают, что данные о котировках в портах Китая и Индии, новых ключевых для России направлениях, пока не собирают. Вместе с тем они уверены, что текущая методика адекватно отражает реальные поставки.

В качестве нового ориентира в правительстве рассматривают варианты привязки цены на Urals к котировкам Brent или Dubai Crude с некоторым дисконтом, порядка 10-15 долларов за баррель. В текущих ценах это означает, что индикативная цена, с которой собираются налоги, поднимается выше 70 долларов за баррель, на основании которых сверстан бюджет.

Потолок цен на нефть установлен на уровне 60 долларов за баррель. По оценкам западных агентств, в реальности Россия продает большую часть своей нефти дешевле этого уровня. В США считают текущие ограничения работают так, как и предполагалось, и достаточно эффективны.