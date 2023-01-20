США захотели сохранить потолок на российскую нефть

Bloomberg: США собираются сохранить потолок на российскую нефть в $60 за баррель

Администрация президента США Джо Байдена собирается выступать против снижения предельной цены на экспорт российской нефти, несмотря на инициативу стран Евросоюза (ЕС) установить ограничения ниже 60 долларов за баррель. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, власти США намерены дождаться эмбарго Евросоюза (ЕС) на российскую нефть, прежде чем проводить переоценку максимальной стоимости сырья из России, — оно вступит в силу 5 февраля.

Отмечается, что для изменения ценового потолка требуется единогласное решение стран G7 и ЕС. Это повышает вероятность того, что цена на российскую нефть будет сохранена на уровне 60 долларов за баррель, подчеркнуло Bloomberg.

Сейчас Польша, Эстония и другие страны ЕС продолжают настаивать на более низкой предельной цене на экспорт российской нефти, с целью сократить доходы Москвы.

На этом фоне Министерство энергетики России не исключает, что будут приняты дополнительные меры по ограничению дисконта на российскую нефть. Подробная информация будет опубликована в ближайшее время, пообещали в ведомстве.

