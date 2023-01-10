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16:23, 10 января 2023Экономика

G7 запланировала установить два потолка цен на российские нефтепродукты

Reuters: G7 планирует установить два потолка цен на нефтепродукты из России в феврале

Фото: Jorge Silva / Reuters

Страны «Большой семерки» планируют установить два потолка цен на нефтепродукты из России — мера вступает в силу с 5 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя G7.

Группа рассматривает вариант введения одного потолка применительно к нефтепродуктам, которые торгуются с диконтом по отношению к нефти, а второй потолок будет применяться к нефтепродуктам, торгующимся с премией.

Источник Reuters объяснил, что ограничение стоимости нефтепродуктов — более сложная процедура, чем ценовой потолок на нефть. Это связано с тем, что есть несколько видов нефтепродуктов, и их стоимость зачастую зависит не от страны производства, а от места покупки. Например, дизельное топливо и керосин исторически торгуются дороже сырой нефти, а мазут — дешевле, поэтому блок стремится разграничить меры.

Brent от TradingView

Страны G7, Евросоюз, Австралия, Норвегия и Швейцария установили потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения действуют с 5 декабря 2022 года. На фоне введенной меры российская нефть сорта Urals резко подешевела — например, 6 января топливо с отгрузкой в Приморске торговалось по цене 37,80 доллара за баррель. Ранее «Коммерсантъ» писал, что при сохранении стоимости сырья ниже 50,5 доллара за баррель над федеральным бюджетом страны нависнет угроза резкого падения доходов.

На этом фоне Министерство энергетики России не исключает, что будут приняты дополнительные меры по ограничению дисконта на российскую нефть. Подробная информация будет опубликована в ближайшее время, пообещали в ведомстве.

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Мария Грушко
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