Рост ставок по вкладам в России вопреки снижению ключевой объяснили

Аналитик Еремкин: Снижение ставок по вкладам может повлечь отток средств из банков

Некоторые банки в последнее время повысили ставки по основным видам вкладов вопреки продолжающемуся смягчению денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) из-за боязни оттока клиентов. Об этом заявил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин. Его слова приводит «Прайм».

Затяжное снижение ставок по вкладам, пояснил аналитик, может повлечь за собой массовое изъятие клиентами денежных средств. При таком раскладе банкам станет труднее финансировать кредитование, которое приносит им основной доход. «Если вкладчики готовы уходить при снижении ставки, банк вынужден платить больше», — резюмировал Еремкин.

В результате некоторые финансовые организации вынуждены повышать ставки по такого рода продуктам ради удержания клиентов. Особенно это характерно для небольших и средних банков, у которых меньше доступа к альтернативным источникам фондирования, заключил Еремкин.

Ранее ЦБ сообщил, что крупнейшие банки России в июле стабильно повышали ставки по вкладам вопреки затяжному снижению ключевой. В итоге к концу июля средняя максимальная ставка в указанных финорганизациях достигла 12,85 процента годовых при ключевой на уровне 14 процентов.

Эксперты объяснили подобный тренд массовым оттоком денег из банков. В мае объем выведенных средств достиг максимума за все время наблюдений. В то же время ожидать затяжного повышения ставок в госбанках не стоит, предупредил экономист Денис Ракша. У такого рода структур ситуация в целом стабильнее, чем у небольших финорганизаций, резюмировал он.